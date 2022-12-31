النفط يسجل مكاسب للعام الثاني على التوالي بعد تقلبات شديدة في 2022

2022/12/31 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام يوم الجمعة محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

وارتفع خام برنت في آخر جلسات التداول للعام يوم الجمعة بنحو 2.45 دولار للبرميل، أي حوالي ثلاثة بالمئة، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4 بالمئة.

وبالنسبة للعام بأكمله ارتفع برنت حوالي عشرة بالمئة بعدما قفز 50 بالمئة في 2021.



وارتفع الخام الأمريكي حوالي سبعة بالمئة في 2022 بعدما زاد 55 بالمئة العام الماضي.

وهبط خاما القياس بشدة في 2020 بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون الحذر في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المحتمل.

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