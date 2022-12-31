2022/12/31 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أمين المظالم لشؤون السجناء في إيطاليا اليوم الجمعة إن الانتحار في سجون البلاد قفز إلى أعلى مستوى في 10 أعوام، مشيراً إلى أن تفشي جائحة كورونا على مدى 3 أعوام جعل حياة السجناء أكثر بؤساً.

والاكتظاظ الشديد في سجون إيطاليا، مشكلة مزمنة، وتعهد رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي في العام الماضي بمعالجته بعد نشر مقطع فيديو يظهر حراساً يضربون نزلاء سجن قرب نابولي.

وقال أمين المظالم ماورو بالما إن 84 سجيناً انتحروا هذا العام، آخرهم الخميس، وأضاف “هذه الإحصائيات تثير الإحباط”.

والرقم المسجل هذا العام أعلى بكثير من المتوسط السنوي الذي يبلغ 50 انتحاراً على مدى العقد الماضي، وحوالي 60 منذ انتشار كورونا بين 2020 و2021.

ويبلغ معدل الاتحار في السجون بإيطاليا حوالي 15.4 لكل 10 آلاف سجين، مقابل متوسط 5.2 في دول مجلس أوروبا الذي يضم 46 دولة، وفقاً لتقرير في 2020 لمجلس مراقبة حقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قياسي لعدد المنتحرين في سجون إيطاليا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قياسي لعدد المنتحرين في سجون إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).