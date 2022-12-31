زيلينسكي يؤكد صمود قواته في دونباس

2022/12/31 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، تمسك قواته بمواقعها في مواجهة القوات الروسية في دونباس بشرق البلاد، وتقدمها الطفيف في بعض المناطق.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو: “بشكل عام، نحتفظ بمواقعنا، هناك أيضاً بعض المناطق على الجبهة نحرز فيها تقدماً طفيفاً”.

وأوضح أن أوكرانيا، التي تعرضت لهجمات جوية روسية، عززت قدراتها المضادة للطائرات وستزيدها في العام الجديد لحماية نفسها وأوروبا بالكامل.

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