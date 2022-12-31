منها لقطر والإمارات وإسرائيل.. ترامب دفع ضرائب أجنبية أكثر من الأمريكية في عامه الرئاسي الأول

2022/12/31 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضرائب لدول أجنبية أكثر من الضرائب للسلطات الأمريكية في عام 2017، السنة الأولى من رئاسته.

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