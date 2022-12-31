المرسم الصغير مطلوب دم والسوداني يأمر بحمايته

2022/12/31 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض منزل الفنان خالد جبر إلى دكة عشائرية.

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