2022/12/31 | 09:56 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/31 | 09:56.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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