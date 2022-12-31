تداعيات ارتفاع الدولار.. تحرك نيابي لتحسين مفردات البطاقة التموينية (وثيقة)

2022/12/31 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم مكتب النائب احمد الشرماني، طلبا الى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب لتحسين مفردات البطاقة التموينية.

وبحسب وثيقة صادرة بتاريخ 28 كانون الأول وحصلت عليها (بغداد اليوم): "مطالبات نيابية لتحسين مفردات البطاقة التموينية كماً ونوعاً، وإيجاد آلية شفافة في التعاقد والتوزيع لهذه المفردات".

أدناه نص الوثيقة:

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