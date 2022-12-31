"مو".. زيت فلسطيني في هيوستن 

2022/12/31 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ نحو أربعة عقود خلت، والإنتاج العربي يفيض بالبرامج الدرامية التي ينتظرها الجمهور العربي بشغف وبخاصة في الموسم الرمضاني.بدورها تلقى نخبة من هذه الإنتاجات إقبالا كبيراً من الجاليات العربية في دول المهجر عبر العالم وبشكل خاص الدراما الاجتماعية، لما تشكله لهم من تواصل وجداني مع أحوال الوطن وتفاعل مع لغتهم الأم، وساهمت المنصات الرقمية العالمية الحديثة في السنوات الأخيرة في تيسير مشاهدتها بسهولة.

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