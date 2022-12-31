كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى

2022/12/31 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشماليّة السبت ثلاثة صواريخ بالستيّة جديدة في نهاية عام 2022 الذي شهد عددًا قياسيًّا من عمليّات الإطلاق المماثلة وسط تصاعد مذهل للتوتّر بين بيونغ يانغ من جهة وسيول وواشنطن من جهة ثانية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة … Readmore

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