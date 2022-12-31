رسمياً .. نادي النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين

2022/12/31 | 10:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نادي النصر السعودي، موعد المباراة الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.يذكر أن كريستيانو رونالدو معاقب من طرف لجنة الانضباط المستقلة في إنجلترا لمدة مباراتين بسبب ضربه هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون في نيسان الماضي وملزم بتنفيذ العقوبة في ناديه … Readmore

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