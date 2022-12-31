العراق يحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستورد من تركيا

2022/12/31 | 10:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقيمة 1 مليار و 302 مليون دولار، خ

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