النصر السعودي يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

2022/12/31 | 10:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن نادي النصر السعودي، ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعقد يمتد...

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