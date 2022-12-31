الصحة العالمية تدعو الصين لمشاركة بياناتها الخاصة بكورونا في وقتها الفعلي

2022/12/31 | 10:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع

مسؤولين صينيين، لمناقشة الارتفاع

الهائل في عدد الإصابات بكوفيد-19 في

بلادهم، داعيا بكين إلى مشاركة

البيانات في وقتها الفعلي.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم

المتح

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