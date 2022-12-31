النجف تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2023

2022/12/31 | 10:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة النجف الاشرف، تسعيرة

المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2023.

وذكرت المحافظة في بيان، إنه "قررت

اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف

الأشرف، ماجد الوائلي والمكلفة بتحديد

سعر الامبير ان تكون ال

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