إجرام كربلاء تطيح بمنفذي جريمة قتل امرأة في بابل

2022/12/31 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت مكافحة إجرام كربلاء، اليوم السبت، إلقاء القبض على منفذي جريمة قتل امرأة من محافظة بابل.وذكرت المكافحة، أنه "بعملية بطولية متميزة تمكن أبطال قسم مكافحة الإجرام من القبض على متهمين اثنين لقيامها بجريمة قتل امرأة من محافظة بابل".

واضافت أنه "تمت العملية بعد أن استخبرت مكافحة إجرام ابي غرق في بابل عن وجود جثة امرأة مقتولة طعناً بواسطة السكين في دارها التي تعيش فيها لوحدها وهروب المتهمين باتجاه محافظة كربلاء، ليتم جمع المعلومات الكافية بكل دقة وإتقان ونتيجة لعمل أمني متواصل أثمرت الجهود المستمرة لعدة أيام عن القبض على المجرمين بعد عدة مداهمات بطولية ومتميزة".

وأشارت الى أنه "تمت إحالتهما الى الجهات المختصة في بابل لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل وفق القانون"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

تحرير: أ.ق

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