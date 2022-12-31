2022/12/31 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

Hعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء ثالثا كأكبر مستورد من تركيا في شهر تشرين الثاني الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 3٪ و 31.4٪ على التوالي.

وقالت الهيئة في تقرير ، ان "صادرات تركيا لشهر تشرين الثاني بلغت 21 مليارا و 900 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، مبينة أن "واردات تركيا في ايلول بلغت 30 مليار و 656 مليون دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في صادرات التركية لدول العالم في شهر تشرين الثاني الماضي بقيمة 1 مليار و 302 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 1 مليار و 859 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 447 مليون دولار، ومن ثم روسيا رابعا بـ 1 مليار و156 مليون دولار وجاءت ايطاليا خامسا بـ 1 مليار و78 مليون دولار"، مبينة ان "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31.2٪ في تشرين الثاني 2022".

وبينت ان "الصادرات التركية خلال 10 أشهر من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2022، كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 19 مليارا و 339 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 15 مليارا و502 مليون دولار، والعراق ثالثا بقيمة 12 مليارا و 602 مليون دولار تليه المملكة المتحدة بقيمة 11 مليارات و 946 مليون دولار، وايطاليا بـ 11 مليارات 306 ملايين دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات 30.6٪ في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2022.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيمة استيرادات العراق من تركا تتخطى المليار دولار في شهر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيمة استيرادات العراق من تركا تتخطى المليار دولار في شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).