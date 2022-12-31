وداعا 2022.. أسواق التداول تغلق أسوأ عام لها منذ 2008

2022/12/31 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّعت وول ستريت العام 2022، الجمعة (آخر يوم بتداولات العام) في حين يفضل معظم المستثمرين نسيان ما شهدوه بعد تراجع المؤشرات الثلاثة الرئيسية، الجمعة، مسجلة أسوأ عام لها منذ عام 2008 منهية سلسلة انتصارات ومكاسب استمرت 3 سنوات.

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