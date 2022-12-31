2022/12/31 | 11:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول روسي مقتل 3 آلاف مدني في الهجوم على مدينة ماريوبول الأوكرانية، في أول تقدير من موسكو لعدد القتلى منذ الحصار قبل عدة أشهر.

وقدرت لجنة التحقيق الروسية الأضرار التي لحقت بالمدينة في الحصار بـ 176 مليار روبل (2.4 مليار دولار).

واتهمت موسكو كييف بالمسؤولية عن سقوط قتلى وأضرار، رغم أن جماعات دولية تقول إن القوات الروسية ارتكبت العديد من جرائم الحرب أثناء ضم ماريوبول.

وبدأ القتال حول ماريوبول، في منطقة دونيتسك، في فبراير (شباط) واشتعل حتى أسرت موسكو آخر المدافعين عن المدينة في مايو (أيار).

التالي

منذ ساعة واحدة

قتل 19 طفلاً في أوزباكستان…الهند توقف إنتاج دواء للسعال

منذ ساعة واحدة

مصر: 3 قتلى في هجوم إرهابي على الشرطة في الإسماعيلية

منذ ساعتين

ارتفاع قياسي لعدد المنتحرين في سجون إيطاليا

منذ ساعتين

زيلينسكي يؤكد صمود قواته في دونباس

منذ 13 ساعة

مصرع 5 أشخاص جراء سقوط رافعة بناء غربي تركيا

منذ 14 ساعة

منذ 7 أعوام..



الدولار بصدد تحقيق أكبر مكاسب سنوية

منذ 19 ساعة

في عملية لمكافحة الإرهاب..



القبض على 17 شخصاً باسطنبول

منذ 19 ساعة

وزير النفط السوري: مقتل 10 عمال في هجوم بدير الزور

منذ 20 ساعة

افتتاح أول متجر قانوني للماريغوانا في نيويورك

منذ 21 ساعة

إحصائية مخيفة بالقتلى الصحفيين خلال 20 عاماً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تحمل كييف مسؤولية مقتل 3 آلاف مدني في ماريوبول) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تحمل كييف مسؤولية مقتل 3 آلاف مدني في ماريوبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).