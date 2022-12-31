الاسبوع الأول من العام الجديد.. أمطار غزيرة في وسط وجنوب البلاد

2022/12/31 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، هطول الامطار في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل غزير في وسط وجنوب البلاد.

وقال الزيادي، لـ(بغداد اليوم)، إن "العراقيين على موعد مع امطار وفيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ان العراق على موعد مع هطول أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة لبعض الأماكن خاصة في جنوب ووسط البلاد لمنخفض ممطر عالي الفعالية يبدأ ساعات فجراً يوم الأربعاء القادم".

وأضاف أن "الأمطار تضعف شمال البلاد لكن هناك فرصة لاحقاً بفترة قصيرة كون أن الشهر القادم وشهر شباط يحمل عدة حالات مطرية متتابعة".

وأشار الى أن "السنوات الثلاث القادمة ستشهد فترات مطرية وخصبة في بلاد الشام والعراق والخليج العربي".

تحرير: أ.ق

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