رئيس الوزراء البريطاني يحذر من مرحلة اقتصادية صعبة على بلاده في 2023

2022/12/31 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من أن المرحلة "الصعبة" في اقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في عام 2023 بسبب عواقب النزاع في أوكرانيا.





وقال سوناك في رسالة مصورة وجهها الليلة الماضية بمناسبة العام الجديد: "لن أتظاهر بأن جميع مشكلاتنا ستختفي في العام الجديد.



لكن عام 2023 سيمنحنا فرصة لإظهار أفضل ما في المملكة المتحدة للعالم".

ووصف سوناك العام الماضي بأنه "صعب"، لكنه تعهد بمواصلة دعم سلطات كييف رغم الصعوبات الاقتصادية، التي عزاها إلى حد كبير للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلا "لقد كان لهذا تأثير اقتصادي عميق على العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده".

وأضاف: "الآن، أعرف أن العديد منكم شعروا بهذا التأثير في المنزل.



لهذا السبب، اتخذت هذه الحكومة قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والدين"، مشيرا إلى أنه "وبسبب هذه القرارات، تمكنا من مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا لمواجهة التكلفة المرتفعة لفواتير الطاقة".

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقرير له بأن التضخم في المملكة المتحدة بلغ 10,7% في نوفمبر على أساس سنوي، مشيرا إلى أن العامل الأساسي زيادة الأسعار هو ارتفاع فاتورة الكهرباء على خلفية حرب العقوبات بين الغرب وروسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.



وأعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في 17 نوفمبر أن اقتصاد البلاد قد دخل حالة ركود.

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