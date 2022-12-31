2022/12/31 | 11:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت هيئة الاحصاء التركية، السبت، 31 كانون الاول، 2022، ان العراق...

ظهرت المقالة العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا أولاً على المسلة.

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