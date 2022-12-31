الاسهم الاوروبية تسجل هبوطاً قوياً وتراجع هو الاسوأ منذ 2018

2022/12/31 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الأسهم الأوروبية هبوطا قويا في عام 2022، بعد أن أغلقت في آخر أيام التداول، الجمعة، على تراجع، لتسجل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2018.ويأتي التراجع في الأسهم الأوروبية في عام صعب شهد توترات جيوسياسية ومخاوف من الركود، مع … Readmore

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