بالوثيقة .. مصدر نيابي: جمع تواقيع نيابية لزيادة مفردات البطاقة التموينية

2022/12/31 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب احمد الشرماني اليوم السبت، عن جمع تواقيع نيابية لتحسين مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا وايجاد آلية شفافة في التعاقد والتوزيع لهذه المفردات.

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