دراسة طبية توصي بتعقيم الهواتف والسماعات الذكية لمنع انتقال الأمراض

2022/12/31 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت دراسة أجرتها جامعة حمد بن راشد

للطب والعلوم الصحية، بالتعاون مع

جامعة بوند الأسترالية في كوينزلاند،

بتعقيم الهواتف والسماعات الذكية لمنع

انتقال الأمراض كونها تمثل "بيئة خصبة

لمسبباتها".

ووفقا لل

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