قراءة في الحكومة الاسرائيلية الجديدة

2022/12/31 | 11:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

اسدل عام 2022 ستار أيامه على تشكيل

الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس حزب

الليكود بنيامين نتنياهو, حيث حصلت

الحكومة على 64 صوتا من أصل 120 في التصويت

داخل الكنيست الاسرائيلي

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