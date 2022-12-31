2022/12/31 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اجتمع وفد من منظمة الصحة العالمية مع مسؤولين صينيين، الجمعة، لمناقشة الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بكوفيد – 19 في بلادهم، داعياً إياهم إلى مشاركة البيانات في وقتها الفعلي حتى تتمكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية توجه طلباً الى الصين بشأن فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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