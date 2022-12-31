2022/12/31 | 12:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حماسه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي بعد توقيعه عقداً مع النصر يمتد حتى العام 2025.

وقال رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر “تويتر”: “إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة“.

وأضاف صاحب الـ(5) كرات ذهبية: “الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سوياً بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات“.

وأعلن نادي النصر مساء أمس الجمعة ضم رونالدو، الذي فسخ عقده بالتراضي قبل أسابيع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو.. أول تعليق بعد التوقيع مع النصر السعودي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو.. أول تعليق بعد التوقيع مع النصر السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).