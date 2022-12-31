البنك المركزي: إجراءات مستمرة للسيطرة على سعر صرف الدولار

2022/12/31 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد نائب محافظ البنك المركزي عمار حميد، أن البنك مستمر في اجراءاته للسيطرة على سعر صرف الدولار.

وقال حميد في تصريح صحفي إن "البنك المركزي اتخذ إجراءات عديدة لضبط استقرار سعر الصرف منها تتعلق بالتجار والمواطنين، أما المواطنين فيتم بيع الدولار بشكل مباشر لأغراض السفر، عبر المصارف وباستخدام بطاقة الراتب للحصول على سعر أقل وهو 1465".

وأضاف، أن "مصرفي الرشيد والرافدين اطلقا مبادرة لاصدار بطاقة بالدولار بقيمة 10 الاف للدولار بسعر مدعوم".

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