2022/12/31 | 12:25 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نعد بمغامرات اكبر عام 2023.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: رصدنا اسماك متوسطة في طريقها للحوتنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: رصدنا اسماك متوسطة في طريقها للحوتنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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