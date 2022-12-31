2022/12/31 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه وأصيب 49 آخرون، جراء

اصطدام حافلتين بالقرب من مطار طهران

الدولي "مطار الإمام الخميني" على بعد 25

كم جنوب العاصمة، وتم نقل جميع المصابين

إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب وسائل اعلام ايرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 50 شخصاً جراء اصطدام حافلتين بالقرب من مطار طهران الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 50 شخصاً جراء اصطدام حافلتين بالقرب من مطار طهران الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).