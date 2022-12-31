2022/12/31 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعات شي جين بينغ مهنئا بوتين: 2023 سيشهد فرصاً جديدة لتطور العلاقات مع روسيا.يتبع ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شي جين بينغ مهنئا بوتين: 2023 سيشهد فرصاً جديدة لتطور العلاقات مع روسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شي جين بينغ مهنئا بوتين: 2023 سيشهد فرصاً جديدة لتطور العلاقات مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).