المالية تزف البشرى لعقود مفوضية الانتخابات (وثيقة)

2022/12/31 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافقت وزير المالية طيف سامي، اليوم السبت، على استحداث 3193 درجة من عقود مفوضية الانتخابات ضمن الملاك الدائم.

وذكرت وثيقة صادرة من المالية وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استناداً الى قرار مجلس الوزراء الوارد بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حصلت الموافقة على استحداث 3193 درجة وضمن مفردات ملاك مفوضيتكم لغرض تثبيت العقود وضمن تخصيصات موازنتكم، على أن لا تتجاوز نسبة الصرف 12/1 من اجمالي المصروف الفعلي لسنة 2021".

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