2022/12/31 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل شاب طعنا بالسكين نتيجة خلاف على "اركيلة" في مدينة الكوفة بمحافظة النجف.

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