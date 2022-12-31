الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. الأمم المتحدة تصوت لقرار يطالب بتدخل

2022/12/31 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في الصراع الإسرائيلية الفلسطيني ومسائل "ضم" إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية.

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