"أكبر من مباراة أو بطولة".. رئيس النصر السعودي يوضّح أهمية التعاقد مع كريستيانو رونالدو

2022/12/31 | 12:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على أهمية التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين، وحتّى عام 2025.

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