الشمري يبحث مع السفير السعودي التعاون والتنسيق المشترك

2022/12/31 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم السبت، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق، التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/:ان […]

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