تعرف على اول دولة تحتفل باستقبال العام الجديد 2023

2022/12/31 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص وخصوصا بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين […]

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