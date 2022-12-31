أحداث كانون الأول.. وزير الشباب يتفقد مرفقات المدينة الرياضية قبيل انطلاق خليجي 25

2022/12/31 | 12:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: السبت 31 كاون الاول 2022 وزير الشباب يتفقد مرفقات المدينة...

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وزير الشباب يتفقد مرفقات المدينة الرياضية قبيل انطلاق خليجي 25 أولاً على المسلة.

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