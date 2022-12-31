العراق والعالم يودعون 2022 بالآمال والالام

2022/12/31 | 12:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يستعد العراقيون لتوديع عام جديد بعد سنة ماضية شهدت صعوبات سياسية...

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