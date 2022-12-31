النزاهة تضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في نينوى

2022/12/31 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في مُحافظة نينوى، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة نُفِّذَت على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّة. وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تلقت مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة نينوى معلوماتٍ تفيدُ بإقدام رئيس مجلس إدارة الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان ذوي الرعايَّة الاجتماعيَّة والاحتياجات الخاصَّة في المحافظة على تغيير موقع قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لأحد المشتكين مقابل مبالغ ماليَّةٍ".وأوضحت أنَّ "مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة بادرت لتأليف فريق عملٍ للتقصِّي والتحرِّي عن تلك المعلومات، وبعد نصب كمينٍ للمُتَّهم، تمَّ ضبطه مُتلبِّساً بتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه مع المُشتكي؛ بغية تغيير موقع قطعة الأرض المُخصَّصة له في موقعٍ متميزٍ".وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

تحرير: أ.ق

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