الفاتيكان يعلن وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس

2022/12/31 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مجلس الفاتيكان، اليوم السبت، وفاة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر سلف البابا فرنسيس.

وأمس الجمعة، أعلن الفاتيكان أن حالة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، ما زالت "خطيرة" لكنها مستقرة بعد أن قال البابا فرنسيس إن سلفه "مريض للغاية

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن "البابا الفخري تمكن من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، إنه واع تماما"، مبينا أنه "على الرغم من أن حالته لا تزال خطيرة، إلا أن وضعه مستقر في الوقت الحالي".

وكان الفاتيكان قد قال في وقت سابق إن التدهور في صحته يرجع إلى "تقدمه في السن" وأنه يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الأطباء.

ودعا البابا فرنسيس، يوم الأربعاء الماضي، إلى الصلاة من أجل البابا السابق، قائلا إنه "مريض جدا".

وأصبح البابا السابق البالغ من العمر 95 عاما في عام 2013 أول بابا منذ حوالي 600 عام يستقيل.



وهو يعيش في الفاتيكان منذ ذلك الحين.

وفي يناير الماضي، تم تجريم البابا بنديكتوس السادس عشر في تقرير جديد حول التعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في ميونيخ.

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