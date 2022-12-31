دولة القانون يحدد جهة

2022/12/31 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن دولة القانون عارف الحمامي، اليوم السبت، عن تحركات سياسية وتجارية لخفض أسعار صرف الدولار، فيما خاطب الحكومة بإنهاء معاناة العراقيين في ما يتعلق بالدولار.

وقال الحمامي لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم جميع تواقيع 100 نائب من ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل الأخرى، من أجل الضغط على الحكومة بشأن تخفيض أسعار صرف الدولار".

وأضاف أنه "بأمكان الدولة ان تمضي بالخفض التدريجي بأسعار صرف الدولار"، مشيرا الى أن "الائتلاف طالب الحكومة بإنهاء معاناة المواطنين بما يتعلق بارتفاع أسعار الدولار وسيقاتل من اجل خفضه".

وأشار الحمامي الى أن "جهات سياسية ورجال اعمال يقفون في وجه خفض الأسعار لارتباطه الوثيق باعمالهم".

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.

من جهته، برر البنك المركزي العراقي قبل أيام أسباب انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية بتحوّل البنك إلى تأسيس منصة إلكترونية جديدة لبيع الدولار والحوالات الخارجية، معتبرا أن بعض المصارف ليس لديها الاستعداد الكافي للدخول ضمن الأتممة التي انطلق عملها التجريبي.

وأمس الجمعة، كشفت شبكة "ذا اراب ويكلي" اللندنية، عن توجه الولايات المتحدة نحو إجبار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على "الاختيار بين المعسكر الأمريكي أو الإيراني" من خلال الضغط على حكومته بعد حرمانها من الحصول على الدولار نتيجة لتسربه نحو إيران.

وأوضحت الشبكة بحسب التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "الولايات المتحدة مصممة على منع وصول الدولار الى إيران عن طريق العراق"، مشيرة إلى أن "قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بوصول العراق الى الدولار إجراء أولي فقط".

وتوقعت الشبكة بحسب تصريحات أوردتها لعضو اللجنة المالية السابق احمد حاج رشيد، أن "تقوم الولايات المتحدة بــ "اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع تدفق الدولار نحو إيران وفرض المزيد من الضغط على السوداني وحكومته"، موضحةً أنه "في الفترة المقبلة، قد تتدخل الولايات المتحدة لمنع العراق من استيراد الغاز والطاقة من إيران والذي سيقود بدوره إلى إضعاف الدينار بشكل اكبر"، على حد وصفها.

وأشارت الشبكة نقلا عن سياسيين عراقيين إلى "ضرورة ان يقوم السوداني بحسم قراره"بشان الاستمرار بــ"دعم ايران" مع تعاظم الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة عليه لإيقاف كافة التعاملات مع طهران والتي تحصل بموجبها على الدولار الأمريكي".

تحرير: أ.ق

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