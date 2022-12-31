شاهد بالفيديو.. العراقيون يستعدون لاستقبال 2023 بأمنيات تحسن الاقتصاد ومحاربة الفساد

2022/12/31 | 13:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I8o0tweCaAY

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