وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

2022/12/31 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن عمر ناهز 95 عاما.

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