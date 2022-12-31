2022/12/31 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: l1QCqQ0z4ts
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محبوبة : مقتدى الصدر بانتظار حدثين .. بعدهما ستكون ردة الفعل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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