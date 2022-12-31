2022/12/31 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في مُحافظة نينوى، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة نُفِّذَت على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّة. وقالت الهيئة في بيان إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقِّي مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة نينوى معلوماتٍ تفيدُ بإقدام رئيس مجلس إدارة الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان ذوي الرعايَّة الاجتماعيَّة والاحتياجات الخاصَّة في المحافظة على تغيير موقع قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لأحد المشتكين مقابل مبالغ ماليَّة". وأضاف البيان، أن "مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة بادرت لتأليف فريق عملٍ للتقصِّي والتحرِّي عن تلك المعلومات، وبعد نصب كمينٍ للمُتَّهم، تمَّ ضبطه مُتلبِّساً بتسلُّم المبلغ المُتَّفق عليه مع المُشتكي؛ بغية تغيير موقع قطعة الأرض المُخصَّصة له في موقعٍ متميزٍ". ونوَّهت الهيئة بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في نينوى ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).