اية الله المدرّسي يستقبل وزير الصحة الإيراني بمكتبه في كربلاء المقدسة

2022/12/31 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل آية الله االسيد محمد تقي

المدرّسي ، بمكتبه بكربلاء المقدسة،

وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية

الإيرانية الدكتور بهرام عين اللهي

والوفد المرافق له.

ونقل بيان لمكتب المدرسي حصلت وكالة نون

الخبرية

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