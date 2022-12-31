2022/12/31 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجّه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، بإطلاق سراح جميع المركبات المحجوزة في مديريات المرور ماعدا المتعلقة بالتحقيق والأمور الجنائية.وأعلنت مديرية المرور العامة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية توجه باطلاق سراح المركبات المحجوزة في مديريات المرور المركز الخبري الوطني.

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