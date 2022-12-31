2022/12/31 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعتقلت قوة أمنية في بغداد، امراة وشقيقتها إثر الاشتباه بجريمة قتل وقعت داخل منزل منتسب في هيئة الحشد الشعبي.وقال مصدر في الشرطة ، إنّ “معلومات وردت بوجود جثة ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل منتسب في الحشد الشعبي والشرطة تحتجز زوجته وشقيقتها المركز الخبري الوطني.

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