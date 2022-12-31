وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر 

2022/12/31 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي البابا المستقيل الألماني، بنديكتوس السادس عشر، الذي فاجأ تنحيه العالم بأسره عام 2013، صباح السبت، عن 95 عاما، كما أعلن الفاتيكان.

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